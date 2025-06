Diciotto Srl, l’azienda conferma la chiusura

Drammatici sviluppi per la Diciotto srl di Altopascio: la azienda ha confermato l’intenzione di chiudere e i lavoratori hanno proclamato 16 ore di sciopero che da ieri, venerdì, si concluderanno lunedì.

"La notizia dell’imminente chiusura dell’attività – come spiega Marco De Maria della Filctem Cgil – è arrivata per vie traverse alle orecchie del sindacato e a cui sono seguite risposte fin troppo vaghe da parte di una proprietà reticente a confrontarsi nel merito di questo problema".

Come ricordano ancora dal sindacato, "il settore della moda in generale sta attraversando da tempo un lungo periodo di crisi e ne siamo ben consapevoli sia noi che le dipendenti, tanto che nelle scorse settimane abbiamo espletato le procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Ma il fatto che la proprietà si defili per non dare concrete risposte circa il futuro occupazionale delle nove dipendenti lo troviamo poco appropriato oltre che irrispettoso".

Durante il presidio tenutosi nella mattinata di ieri, venerdì 27 giugno, l’azienda ha ricevuto una delegazione di sindacati e lavoratrici.

L’incontro ha confermato le preoccupazioni: è stata confermata la notizia della chiusura dell’attività, prevista nel giro di pochi giorni, che – ribadisce ancora de Maria – "avvalora le rivendicazioni delle lavoratrici e le motivazioni dello sciopero".