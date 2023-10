Massimiliano Cerri laureato con 110 e lode. Tante congratulazioni

1Soddisfazione in casa Cerri per la laurea che Massimiliano ha conseguito giusto ieri mattina all’Università di Pisa. Il messaggio di congratulazioni arriva direttamente dalla famiglia. "La famiglia fa gli auguri e le congratulazioni a Massimiliano Cerri il quale, il 12 ottobre 2023, si è laureato con 110 e lode all’Università di Pisa in Scienze dei Beni Culturali, indirizzo storico artistico". E a Massimiliano tantissime congratulazioni anche da parte de La Nazione.