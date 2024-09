Maria Pieroni vince l’edizione del Cantagiro categoria baby e junior

E’ stata la giovanissima castelvecchiese Maria Pieroni (in foto) a vincere l’ultima edizione del Cantagiro, finalissima per la categoria baby e junior. La finale si è svolta a Fiuggi e a salire sul gradino più alto del podio è stata quest’anno Maria Pieroni, 9 anni, di Castelvecchio Pascoli, che ha convinto giuria e pubblico in sala con la sua interpretazione del brano "Il primo passo sulla luna", successo di Laura Pausini. Maria studia danza, canto e chitarra alla scuola Centro D’Arti di Gallicano, e nonostante la giovanissima età, ha già un curriculum artistico lunghissimo e un buon bagaglio di esperienze musicali che l’hanno portata a raggiungere nell’ultimo anno dei bellissimi traguardi, oltre a diversi premi.