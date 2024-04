Maria Piera Giusfredi. La ‘dottoressa di Rughi‘ da oggi è in pensione

Dopo decenni di servizio reso alla comunità di Porcari, la “dottoressa” di Rughi, oggi lascia il servizio di medico di famiglia. Maria Piera Giusfredi è porcarese di adozione, fin dall’età di 10 anni infatti si era trasferita con i genitori a Rughi e qui, nella frazione di Porcari, ha prestato gran parte del suo servizio di medico. La sua carriera è cominciata, dopo la laurea in medicina, da giovanissima come guardia medica turistica a Coreglia Antelminelli, e con servizio di volontariato al pronto soccorso di Lucca. Poi ha sostituito i medici di famiglia della Piana di Lucca, inoltre in quegli anni ha ricoperto l’incarico di guardia medica della Mediavalle e dell’Alta Garfagnana, fino al 1989 quando è diventata guardia medica turistica titolare all’Isola d’Elba, dove è rimasta per 2 anni.

Successivamente, rientrata a Lucca ha continuato a svolgere l’attività di guardia medica della Piana e di medico dell’Inps. Nel 1994 torna definitivamente a Porcari, dove fino ad oggi ha ricoperto a tempo pieno il ruolo di medico di famiglia, mettendosi sempre al servizio della comunità e di chi purtroppo aveva problemi di salute. La dottoressa Maria Piera Giusfredi ha svolto il suo lavoro con professionalità, dedizione e serietà, cercando di risolvere i problemi dei pazienti e mettendosi sempre al loro servizio spesso senza guardare orari. Per questo oggi la comunità di Rughi e di Porcari la saluta calorosamente per graziandola per tutto quello che ha fatto confidando di poter ancora usufruire della sua professionalità e del suo prezioso contributo in altri ambiti.