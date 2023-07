Marginone live fest, il grande evento Arriva la discoteca a cielo aperto

Mamamia e Insomnia. Partenza col botto per la festa della birra a Marginone, frazione di Altopascio, dal 10 al 14 agosto con due icone del divertimento. Il programma è stato illustrato in conferenza stampa dal sindaco, Sara D’Ambrosio, dall’assessore alla cultura Alessio Minicozzi, dall’organizzatore Simone Biagi (che cura anche la sagra del "cencio" il dolcetto locale e che partirà subito dopo, il 16 agosto, come in un’ideale staffetta) e da Antonio Velasquez "creatore" ed ex direttore artistico di quel locale il quale ha raccontato la nascita del brand che ha rivoluzionato in Italia la night life.

Negli anni Novanta del precedente secolo, alle Melorie a Ponsacco, in un capannone, si radunavano miglia di persone per la musica techno progressive e tutto ciò non a Rimini o a Forte dei Marmi, ma in una location improbabile come la zona industriale del paese famoso per il mobile. Perché? "Il teatro dentro la discoteca – ha spiegato Velasquez - Un’idea geniale che ha creato un mito. Quello dell’Insomnia. E dopo la parte Vip e riservata con il “Penelope“, dove arrivavano attori, artisti, calciatori famosi e molto altro. La discoacropoli d’Italia. In quel periodo venivano anche 30-40 pullman da tutta Italia. Compresi alcuni traghetti della Sardegna. Quel format è chiuso da 20 anni ma ancora se ne parla e Marginone è la seconda serata all’aperto, dopo il trentennale celebrato lo scorso 10 giugno sempre a Ponsacco".

Il programma prevede l’11 la serata Insomnia con il principe Maurice, performer eccezionale, il 12 dj on tour, il 13 Steve Martin, il 14 Matador by Circo nero, legato ad artisti di strada. Il sindaco e l’assessore alla cultura hanno aggiunto: "Abbiamo un mese di eventi, tre sagre, contaminazioni culturali ed artistiche per tutti i gusti, non è banale. Siamo orgogliosi di tutto ciò e il patrocinio è riconosciuto per l’idea, per il simbolo. Merito agli organizzatori di Marginone, perché bisogna avere visione, passione, consapevolezza di quello che si può fare".

Per l’11 agosto si prevedono almeno duemila persone. Il 15 agosto tradizionale trofeo Pellegrini di ciclismo e dal 16 sagra del cencio, con le migliori orchestre.

Massimo Stefanini