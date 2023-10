Marco Di Grazia alla Chiesa dei Servi con il “live“ del comandante Mark

Tra i protagonisti di questa edizione dei Comics ci sarà anche lui, Marco Di Grazia, talento lucchese doc per gli eroi Bonelli, illustratore rapito da questa passione nonostante la laurea in Giurisprudenza.

"In realtà già sotto i banchi dell’Università disegnavo e coloravo sui taccuini - racconta - . Ho preso la laurea, ma non ho mai avuto dubbi su quale fosse la mia strada. Sono sempre stato contaminato, sin da piccolissimo, dalla magia del mondo Comics, complice anche la maturità conseguita al Liceo artistico Passaglia e anche il fatto che mio padre Massimo è dal ’72 dentro il Festival di cui è stato presidente e amministratore delegato". "Ma la scintilla - racconta Marco Di Grazia - scoccò quando mi fu assegnato l’incarico allo “Show case” di Palazzo Ducale. Dovevo presentare gli autori, con cui, in questo affascinante dietro le quinte, iniziai a entrare in contatto. Li osservavo lavorare, chiedevo. Momenti che ho cristallizzato, preziosissimi. Poi arrivò il trampolino di lancio con l’Area professional, dove i miei lavori furono selezionati dall’editrice Cagliostro".

Quella di Marco Di Grazia è la felice mano che colora il Comandante Mark, eroe bonelliano a tratti simile a Davy Crockett.

"Nei cinque giorni di Lucca Comics sarò alla Chiesa dei Servi dove colorerò dal vivo le tavole del Comandante Mark della Bonelli - fa sapere - . Sarà un’immagine ambientata durante la guerra di indipendenza americana con i patrioti che affrontano i soldati inglesi. Non è un vero e proprio western, ma ne coglie le atmosfere". In più Marco Di Grazia porterà i suoi lavori originali e non mancherà la sua ultimissima graphic novel dedicata ai più piccoli. A partire da domani, dalle 9 alle 19 alla Chiesa dei Servi, l’inconfondibile tratto di Marco Di Grazia sarà protagonista all’interno dello spazio live più creativo, con la possibilità anche di farsi ritrarre.

Laura Sartini