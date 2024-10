“Marcia in verde“ domenica: sport e solidarietà

Dopo il grande successo della prima edizione torna la “Marcia in verde“ organizzata dalla Croce Verde di Lucca. L’evento, in programma domenica 13 ottobre, è una marcia non competitiva improntata all’inclusione e alla solidarietà. La manifestazione, valevole per il Trofeo Podistico Lucchese, rientra nel calendario Vivi Lucca Events del Comune di Lucca ed è patrocinato da Cesvot. La partenza è prevista dalla Terrazza Petroni nella fascia oraria 7:30 - 9, con tracciati da 2, 5, 10 e 16 chilometri. Il termine della manifestazione è previsto per le ore 12. La marcia si terrà anche in caso di maltempo.

"Sport, benessere e solidarietà: questi sono gli ingredienti della Marcia in verde, che incarna appieno i valori della Croce Verde di Lucca - commenta Daniele Massimo Borella, presidente dell’associazione - dato che si tratta di una marcia non competitiva aperta a tutti, con percorsi adatti ad ogni esigenza. L’idea fondamentale alla base di questa iniziativa è il concetto di inclusione: il tratto da 2 chilometri, comune a tutti i percorsi, è infatti pensato in special modo per le persone con disabilità. Sarà una mattinata dedicata al benessere e alla bellezza, visti anche i paesaggi in cui sono immersi gli itinerari - conclude Borella - e per questo spero che la cittadinanza risponda in maniera convinta al nostro invito".

La quota d’iscrizione ammonta a 3 euro per gli iscritti, 3.50 euro per gli occasionali. A tutti i partecipanti e alle società sportive aderenti verrà consegnato un riconoscimento per la presenza all’iniziativa. Per maggiori informazioni, telefonare al numero 347 242 2804 o, in alternativa, al numero 0583 467 713.