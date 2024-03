Marcia delle Ville, tutto pronto. La partecipazione è contingentata. Saranno ‘solo‘ 10mila alla partenza

La partecipazione sarà contingentata, tetto massimo diecimila presenze, dopo aver sfiorato le ventimila negli anni precedenti. E’ la principale novità della Marcia delle Ville, giunta alla 47^ edizione, in programma nel week end di sabato 27 e domenica 28 aprile. La conferma arriva da Ruggero Taddeucci, presidente dell’associazione marciatori marliesi, associazione che ha inventato e creato l’evento, con il patrocinio del Comune di Capannori, della Provincia di Lucca e della Regione Toscana. "Nel 2023 abbiamo registrato alcune difficoltà di natura logistica, quando sono arrivate 1500 persone all’ultimo momento – spiega Taddeucci – e quindi con problemi a gestire tutto. Fino a Natale e nel periodo successivo il prezzo del pettorale era di 7,5 euro, adesso è passato a 10 poiché ci avviciniamo alla data di svolgimento e probabilmente aumenterà ancora a ridosso dell’iniziativa. Ciò per scoraggiare ad iscriversi in extremis. Altra novità quella sul percorso da 16 chilometri, che si sposterà nella zona di Segromigno Monte. Le adesioni sono arrivate a 7500, contiamo di arrivare in questi 50 giorni che mancano a diecimila".

Quasi mezzo secolo di storia per un evento diventato un must per Capannori e dintorni. Arrivano da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero per partecipare a quella che è una passeggiata non competitiva tra le più conosciute a livello nazionale. Si transita immersi nel verde delle colline, ammirando le ville, ma ovviamente c’è anche chi vuole invece misurarsi con i propri limiti. Quattro i percorsi previsti, 4-10-16-26 chilometri. Circa trecento i volontari, la cui opera è indispensabile affinché tutto proceda nel migliore dei modi. Il sabato 27 aprile ritorna l’Expo, con stand di espositori, cibo di strada, ritiro dei pettorali e vario intrattenimento, la domenica 28 start alla prova podistica vera e propria, con partenza e arrivo come sempre in piazza del Mercato a Marlia.

L’Expo, sarà gratuito e dedicato ai brand nazionali e locali e alle startup, offrendo un’opportunità unica per i professionisti e i joggers amatoriali, di incontrarsi e condividere la passione per l’attività fisica, in una kermesse che riesce a coniugare sport e bellezza dell’ambiente. Nelle scorse edizioni anche il sindaco Luca Menesini si è presentato in pantaloncini e maglietta.

Massimo Stefanini