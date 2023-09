Marcell Jacobs a Lucca, “Quanti ricordi, sono felice di essere qui”

Lucca, 21 settembre 2023 – «E’ tornato a casa» . Così ha amato dire chi l’ha visto crescere sul campo dell’atletica Virtus di Lucca. E proprio come a casa è stato accolto con un caloroso e forte abbraccio.

Marcell Jacobs è stato accolto ieri pomeriggio da oltre 600 ragazzi festanti sugli spalti del Campo scuola Moreno Martini dove ieri il vincitore di due ori olimpici ha mantenuto quella proimessa che fece all’indomani della vittorie a Tokyo e, cioè, di tornare per un giorno a vestire idealmente i colori della società per cui è stato tesserato dal 2012 al 2014.

Emozionato, disponibile e pieno di consigli è riuscito a trasmettere la sua grande passione a tutti i bambini che proprio come lui, seguono il suo sogno. Una bella energia, è quella che si respira in mezzo al campo.

"Sono felice di essere finalmente riuscito a tornare dove sono cresciuto e dove i miei sogni sono diventati realtà – racconta Jacobs all’incontro – ero solo un ragazzo quando mi allenavo su questo campo e il record che ho conquistato con questa maglia ha sempre il mio nome".

L’incontro è stato dolce e dinamico, e pieno di domande e curiosità poste dai bambini.

Marcell è riuscito a parlare in maniera pulita, diretta e semplice con i ragazzi presenti che hanno ascoltato ammaliati i racconti di un giovane ragazzo, proprio come loro, che non ha smesso di credere in se e nei propri sogni, anche adesso dopo l’oro olimpico.

"Credete in voi, nei vostri desideri, nelle vostre ambizioni e soprattutto nelle vostre capacità – è il consiglio dell’atleta – Nella sana e buona competizione che fa crescere, e anche se diventa una sconfitta traetene ispirazione per migliorarvi sempre di più. Questo momento è uno dei sogni che avevo nel cassetto: essere d’esempio per chi sogna di fare questo sport".

