Maratona del Polo Fermi. Porte aperte alle famiglie

Anche il Polo scientifico tecnico e professionale E. Fermi – G. Giorgi, realtà scolastica di rilevanza regionale, ancora oggi e domani al Real Collegio incontra studenti e famiglie per presentare la propria offerta formativa. “In questi giorni a Orientando siamo presenti con un doppio stand espositivo al primo piano (stanze numero 8) dove docenti e alunni incontrano i visitatori per fornire informazioni sull’offerta didattica delle scuole del polo, distribuendo opuscoli, segnalibri e cartoline con QR Code – così il Polo Fermi Giorgi –. Gli studenti presentano, inoltre, diversi loro lavori: dagli oggetti progettati e realizzati nei corsi del Tecnologico e del Professionale, ai vari progetti di informatica, intelligenza artificiale e robotica del Liceo scientifico“. Appuntamento, quindi, al Real Collegio oggi e domani con orario no stop 10-19.

Ma l’orientamento in entrata del Polo Fermi Giorgi proseguirà con le giornate di “Scuola aperta” pensate per fornire un’idea tangibile delle varie scuole a tutti coloro che vogliono iscriversi a uno dei numerosi percorsi disponibili: Istituto Tecnico Tecnologico (indirizzi Elettronica ed Elettrotecnica; Informativa e Telecomunicazioni; Meccanica e Meccatronica), Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (indirizzo ordinario e nuove curvature Biotecnologie per l’ambiente e l’energia e Scienza dei dati e intelligenza artificiale), Liceo scientifico a indirizzo sportivo, Liceo scientifico quadriennale STEAM, Istituto Professionale (indirizzi Manutenzione e assistenza tecnica; Servizio Socio-Sanitario, odontotecnico). A rispondere alle domande e alle curiosità degli interessati, saranno i docenti e gli studenti stessi, che racconteranno le loro esperienze, fornendo consigli utili e pratici.

Questo il calendario di “Scuola Aperta 2024/2025”. Per le scuole del Fermi, gli incontri si terranno alla sede principale in Via Carlo Piaggia 160, nei giorni di sabato 30 novembre e domenica 15 dicembre 2024, con orario 15-18: le visite ai locali inizieranno alle 15, alle 16 e alle 17, prenotabili secondo modalità di prossima comunicazione. Per la scuola Giorgi, gli incontri si terranno in entrambe le sedi: a Saltocchio, in Via della Chiesa 636, e nel centro di Lucca, in Via Santa Chiara 10, in data 14 dicembre (orario 15.30-17.30) e 11 gennaio 2025 (orario 15.30-17.30).

Laura Sartini