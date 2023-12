Maltempo, tanti danni. Albero distrugge auto. Disagi alla viabilità. Guasto elettrico in Piana

Decine le chiamate ai vigili del fuoco di Lucca per i disagi arrecati dalle raffiche di vento, il problema principale in questa fase di maltempo delle ultime ore. Molto più della pioggia, stavolta caduta con regimi negli standard previsti. Denominatore comune le piante cadute sulle strade e i relativi detriti, ma senza interruzioni. A Lucca, in piazza del Giglio, oggetto di riqualificazione, alcune transenne del cantiere sono state abbattute ed accartocciate in alcuni punti. In questo caso sono stati gli operai a sistemare tutto. Le vie del centro storico cittadino, però, hanno richiesto vari interventi da parte dei vigili del fuoco, viste le tante segnalazioni per tegole pericolanti. Nelle strade provinciali del capoluogo, invece, sono state tante le chiamate alle forze dell’ordine a causa di alberi e piante cadute in mezzo alla careggiata. A metà del pomeriggio di ieri, le richieste di intervento da parte dei cittadini erano oltre 50, tanto che per smaltirle tutte, i vigili del fuoco di Lucca hanno richiesto l’intervento di una squadra da Siena, giunta in soccorso per smaltire la grande mole di lavoro.

Per quanto riguarda la Piana, tutto ok nel Padule di Porcari dove lo scorso 4 novembre le folate avevano scoperchiato completamente un fabbricato. Anche a Capannori, rami spezzati sulla carreggiata nella parte collinare del territorio, ma situazione tutto sommato sotto controllo. Maxi mole di lavoro invece per gli agenti della polizia municipale di Altopascio. L’episodio più pericoloso è senza dubbio quello registrato in via Regione Liguria, nel quartiere dell’edilizia residenziale pubblica. Un albero, sradicato dal vento, si è abbattuto su una vettura parcheggiata all’esterno di un’abitazione (nella foto grande). Per fortuna nell’abitacolo, praticamente aperto dal tronco, non c’era nessuno.

Tragedia sfiorata, ma danni ingenti ovviamente per il veicolo. Sempre nella cittadina del Tau, un altro albero di alto fusto si è abbattuto in un giardino di una villetta di via Verdi, immediata periferia altopascese. Anche in questo caso nessun ferito. Altra pianta abbattuta dal vento in via Leonardo da Vinci, nei pressi dell’ufficio postale.

Cadendo, la pianta ha completamente chiuso il passaggio del parcheggio dove i mezzi, a quel punto, non potevano né entrare né uscire. Ostacolo rimosso celermente. Un cavo elettrico staccato in località Ponte ai Pini è stato anche questo ripristinato in sicurezza. Brevi le interruzioni dell’erogazione dell’energia elettrica, al contrario di quanto avvenne a novembre, con famiglie senza luce per giorni.

