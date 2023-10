Albero caduto sulla statale 12 del Brennero. Circolazione interrotta

Lucca, 27 ottobre 2023 – Danni del maltempo in provincia di Lucca. Un albero è caduto sulla carreggiata bloccando la statale 12 dell’Abetone e del Brennero. La circolazione è stata infatti interrotta in entrambe i sensi di marcia. Al momento, fa sapere Anas in una nota, il traffico è deviato sulla SP 18.

Il cedimento si è verificato tra i km 46.6 e 50.9, a Bagni di Lucca. Il personale Anas è impegnato nella gestione della viabilità e nelle operazioni di pulizia del piano viabile.