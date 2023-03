Malore fatale Oggi i funerali di Giannetti

Cordoglio per la scomparsa improvvisa di Stefano Giannetti, morto la sera del 2 marzo a 45 anni. Probabilmente un malore improvviso si è rivelato fatale per l’uomo che è stato ritrovato in casa ormai privo di vita. A quanto si apprende Giannetti da uno-due giorni accusava una febbre molto alta. I familiari – il padre, la zia e la cugina – che non avevano avuto più notizie di lui, si sono impensieriti e, anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco, sono entrati nella casa di Tempagnano, ma ormai era troppo tardi: intervenuta anche l’ambulanza inviata dal 118, a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. E’ stato anche effettuato un riscontro diagnostico sul corpo per cercare di capire i motivi del decesso. Dipendente della "Smurfit Kappa" di Lunata, Giannetti era appassionato di pesca. I funerali si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa di Cerasomma.