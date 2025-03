Malattie polmonari rare. Un incontro informativo con docenti e ricercatori

Venerdì alle ore 18, ad ingresso libero, alla sala rosa del circolo dei forestieri, si parlerà di malattie polmonari rare, donazione di organi, tessuti e sangue nel corso di un incontro voluto ed organizzato dal comitato locale della Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Attucci Editrice e con la partecipazione di docenti e ricercatori della Università di Siena e della Croce Rossa Italiana - comitato regionale della Toscana. Farà da cornice alla manifestazione la presentazione del libro ’’Un diamante fra le stelle’’ della scrittrice Martina Marotta che contribuisce al finanziamento delle attività che l’associazione ’’un soffio di speranza’’ realizza per la ricerca e la cura delle malattie rare polmonari.

"Non è la prima volta che con i miei libri – racconta l’autrice - aiuto associazioni che si impegnano concretamente nel sostegno degli ammalati e delle persone socialmente bisognose, quelli che vengono definiti ’soggetti invisibili’ perché molte volte non hanno nemmeno l’assistenza sanitaria come avviene per i senza fissa dimora". Parleranno di malattie rare polmonari la professoressa Elena Bargagli e le ricercatrici Miriana D’Alessando e Laura Bergantini mentre tratteranno un argomento di grande attualità quale é la donazione di organi, tessuti e sangue Matteo Di Stefano e Alessandro Cecconi.

Hanno confermato la presenza Alessandro Attucci, Nicola Consani, ed esponenti dell’amministrazione comunale di Bagni di Lucca. Modera l’incontro Rebecca Lucchesi, consigliere giovani nel comitato Cri di Bagni di Lucca nonché Alfiere della repubblica come Martina Marotta.

Marco Nicoli