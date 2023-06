Malattie del fegato, in tanti allo screening

In tanti all’incontro e allo screening gratuito sui problemi del fegato, organizzati sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, dalla struttura di Malattie infettive ed epatologia di Lucca, diretta da Sauro Luchi. Alla “Giornata lucchese del fegato - Come sta il tuo fegato?” hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Mario Pardini, il consigliere delegato per la sanità Alessandro Di Vito, il direttore sanitario dell’Azienda USL Toscana nord ovest Giacomo Corsini, il presidente dell’Ordine dei medici di Lucca Umberto Quiriconi, il presidente dell’Ordine degli infermieri Gabriele Ciucci e il presidente della Misericordia di Lucca Sergio Mura. Tutti hanno evidenziato l’importanza della prevenzione e di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle malattie del fegato. E’ seguita una tavola rotonda in cui gli epatologi del reparto, lo stesso Sauro Luchi, Sara Moneta e Sara Modica hanno illustrato i principali “nemici” del fegato, le più frequenti patologie e le attività all’avanguardia per la diagnosi e la terapia, che vengono svolte a Lucca.

Sono state anche approfondite le peculiarità dello studio in atto, realizzato grazie al contributo della Regione Toscana, per stimare il numero di persone con infezione attiva da HCV potenzialmente trattabili con i farmaci antivirali ad azione diretta e per potenziare le attività di diagnosi e presa in carico nei centri specialistici. Rispetto a circa 10 anni fa, come ha spiegato il dottor Luchi, lo scenario epidemiologico è fortemente cambiato: grazie a terapie antivirali sempre più efficaci si sono sensibilmente ridotti i casi di epatite B ed epatite C mentre; sono viceversa in forte incremento i casi di malattia metabolica del fegato, con sviluppo di steatosi epatica, e quelli legati ad un uso eccessivo di bevande alcoliche, soprattutto nei giovani.