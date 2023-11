In ansia per Bobo, il maialino vietnamita si era perso per Lucca

Lucca, 2 novembre 2023 – Qualcuno lo ha scambiato per un cinghiale, altri per un cosplayer dei Comics. In realtà Bobo è un maialino vietnamita molto conosciuto nel suo quartiere, ma ieri si è smarrito ed ha cominciato a girare da solo per le strade di Lucca.

L’appello del proprietario, diffuso su diversi gruppi social, è stato prontamente raccolto da altri utenti e grazie al passaparola alla fine l’animale è stato recuperato sano e salvo. In molti lo hanno però immortalato sui social e alcuni video hanno cominciato a circolare, suscitando grande curiosità e ilarità.