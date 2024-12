Magnaghi out per tre settimane

Dal report settimanale sullo stato di salute della squadra, arrivano solo notizie poco rassicuranti. Magnaghi ha riportato una distorsione alla caviglia che lo terrà fuori per circa 3 settimane. Ulteriori valutazioni dopo l’esito della risonanza magnetica. Tumbarello sta recuperando da un affaticamento muscolare, ma a Sassari ci sarà. Catanese sarà disponibile, utilizzando una mascherina protettiva.

Fedato è tornato ad allenarsi con la squadra, ma verosimilmente sarà pronto dopo la pausa natalizia. Dumbravanu è alle prese con una lombalgia importante e al momento non è disponibile. Per Welbeck bisognerà aspettare ancora una settimana per avere risposte definitive sulle sue condizioni. Infine Costantino ha manifestato un risentimento al tendine rotuleo ma le sue condizioni sono in miglioramento e si è allenato con la squadra. Tradotto: Magnaghi, Dumbravanu, Fedato, Welbeck no, Catanese, Tumbarello e Costantino sì.

ep