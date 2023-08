Magia e Illusionismo a Castelnuovo: MagiX XXII Edizione

Domani alle 21, in Piazza delle Erbe a Castelnuovo, si rinnova l’appuntamento estivo annuale con MagiX, la rassegna di magia e illusionismo, giunta quest’anno alla XXII edizione. L’ingresso è gratuito. "Anche quest’anno- spiega il presidente della Pro Loco Silvio Fioravanti- MagiX prevede un cast variegato di artisti che si alterneranno sul palco per offrire al pubblico uno spettacolo unico da non perdere all’insegna del divertimento e dello stupore, adatto a tutti". I protagonisti di MagiX 2023 saranno Leo Panetti, Julian De Rosa, il ventriloquo Andrea Fratellini, Mago Dennis, Svetlana e I Lucchettino, una coppia di maghi comici in veste anche di presentatori. La direzione artistica, come al solito, è affidata a Mago Ruitz. Per tutti, giovani e meno giovani, un grande spettacolo e un’occasione unica per vivere il fascino della magia.