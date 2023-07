Madonnina Cavatori Grande festa

Sabato 29 e domenica 30 luglio si celebra la festa della Madonnina dei Cavatori di Minucciano. Nella serata di sabato la sacra immagine in marmo bianco verrà accolta alla galleria e in processione accompagnata alla parrocchiale, con servizio della filarmonica "Puccini". Seguirà la Messa, accompagnata dal coro parrocchiale di Gramolazzo, concelebrata dal parroco don Gloria Antonio Giannetti e don Alessandro Gianni, in ricordo particolare di Ugo Orsi, il cavatore deceduto sul lavoro alcuni mesi fa. Seguiranno poi un piccolo rinfresco e i fuochi d’artificio in collaborazione con l’Emporio prodotti tipici di Minucciano. Domenica, alle 17, la recita del Vespro e alle 17,30 partenza verso Orto di Donna, dove alle 18 verrà celebrata la Messa al Rifugio Val Serenaia, con la benedizione di tutto l’agro marmifero di Orto di Donna.