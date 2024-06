"Ma la notte sì!". Ecco il cartellone degli eventi gratuiti

Dopo la partenza con il concerto di Biagio Antonacci, la rassegna di spettacoli "Ma la notte si’!" si arricchisce anche in questo 2024 di eventi gratuiti che vanno ad affiancare le proposte di manufestazioni a pagamento. Ad annunciare il programma completo di tutta la manifestazione , tra eventi gratuiti ed eventi a pagamento è la società organizzatrice, Leg Live Emotion Group. Nel grande spazio verde situato sul retro del palazzo comunale di piazza Aldo Moro, si alterneranno tante offerte culturali per la kermesse promossa dal Comune e organizzata da Leg con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Questo il calendario completo di tutti gli eventi: Dopo la data zero del tour di Biagio Antonacci, ieri sera, si proseguirà con una icona della canzone italiana, il 18 giugno infatti si esibirà Umberto Tozzi. Anche in questo caso ci sarà un costo del biglietto. Invece il 21 giugno ci sarà l’evento gratuito "Vintage anni ‘80", tra l’altro con una appendice di solidarietà, a sostegno dell’onco Ematologia dell’ospedale di Pescia e del Versilia. Il 22 giugno spettacolo gratuito con dj tour Ringo, conosciuto per le sue performance alla nota discoteca Concorde. Altra serata gratuita quella del 27 giugno con le tribute band di Lucio Dalla e di Lucio Battisti. Sembrerà di avere sul palco i deu miti, con i brani più famosi di entrambi a riecheggiare nella notte capannorese. Il 29 giugno, ingresso libero, "Formiche nell’orto Live e Balla Italia", Powered by Ottavo Nano.Il 30 giugno Mag Stage Fest live music", anche questo a ingresso libero. Il 4 luglio, evento gratuito, sarà la volta della Tribute band di David Bowie. Il 5 luglio, evento gratuito, match di improvvisazione teatrale. Il 6 luglio (a pagamento), altro nome di fama storica, come Roberto Vecchioni in una serata di canti, immagini, monologhi. Il 12 luglio la strana coppia, com e qualcuno li ha rinattezzati, Giorgio Panriello e Marco Masini con il nuovo spettacol,o "Il ritorno" 12 luglio Giorgio Panariello e Marco Masini con il nuovo spettacolo "Il Ritorno" ( evento a pagamento). Il 14 luglio, ingresso libero, sarà la volta di "AnimeEniacs Corp - Disney Live Music". Il 20 luglio i sempre amatissimi Ricchi e Poveri (a pagamento). Biglietti in vendita su Ticketone. Per informazioni www.legsrl.net; 392/4308616.

Massimo Stefanini