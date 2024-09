Lutto per Renzo Dal Porto: "Lasci una grande eredità"

Non si ferma il lutto per la scomparsa di Renzo Dal Porto, l’81enne che è tragicamente scomparso nel pomeriggio di venerdì mentre riparava la sua auto nel vialetto di casa sua. Ancora in corso di verifica la precise dinanica dell’incidente che è costato la vita all’uomo. Nel frattempo il p.m. ha disposto l’esame esterno sulla salma. In ricordo dell’uomo è arrivata anche una nota di Confartigianato.

"Carissimo Renzo, è con immenso dispiacere che la Confartigianato Imprese Lucca ha appreso della tua scomparsa in una maniera tragica che nessuno di noi avrebbe mai immaginato - scrive Roberto Favilla -. Titolare del “Garage S. Leonardo” sei sempre stato un grande appassionato per le auto d’epoca, del quale sei stato promotore di molti raduni, ma pochi sanno che sei stato l’anima del “Gruppo Autoriparatori” di Confartigianato della provincia di Lucca. Ricordo ancora che tutti i primi lunedì del mese ci si trovava nella sala riunioni di Confartigianato e si discutevano dei problemi della categoria. Molti gli incontri con Sindaci, ed Istituzioni per risolvere, almeno parzialmente, alcuni dei problemi sopra citati, con soddisfazione anche degli altri colleghi. Ma la soddisfazione più grande è l’eredità che ci lasci che è quella di aver creato un gruppo coeso di meccanici che ha, finalmente, superato quella diffidenza che li caratterizzava prima. Purtroppo non sei stato fortunato nella vita, prima la scomparsa improvvisa del figlio Daniele, poi quella di Rosanna, donna umile, gentile e con una grande dignità deceduta anche lei prematuramente. Che dire se non un caloroso arrivederci là dove il dolore, le preoccupazioni, le ansie, la fatica non esistono? Ciao Renzo!"

Iacopo Nathan