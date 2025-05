Lutto a Pieve Fosciana. Il sindaco Angelini si è arreso alla malattia

Pieve Fosciana e l’intera Garfagnana sono profondamente addolorati per la scomparsa del sindaco Francesco Angelini, deceduto ieri pomeriggio, all’età di 71 anni, poco dopo le 15 all’ospedale “San Luca“ dove era ricoverato. Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi tempi e purtroppo facevano temere il peggio. Angelini aveva conseguito l’abilitazione magistrale ed aveva poi trascorso la vita dedito all’insegnamento, all’impegno sociale e a quello amministrativo. In Comune a Pieve Fosciana era stato prima consigliere di minoranza e poi di maggioranza, consigliere provinciale e infine sindaco dal 2011, attualmente al terzo mandato, rieletto a ottobre 2021 con 72,19% dei consensi. Il funerale si terrà, domani alle 16. Ora in attesa delle future elezioni amministrative, la cui data verrà stabilita dalla Prefettura, alla guida del Comune di Pieve Fosciana subentra l’attuale vice, l’ingegner Luciano Angelini. "Nonostante i suoi seri problemi di salute – ci dice la presidente del consiglio comunale e assessore Annarita Fiori – la notizia ci è giunta improvvisa e ancora siamo increduli a pensare che Francesco non sarà più con noi. Insieme ad altre persone ci siamo messe subito all’opera per allestire la camera ardente nella cappellina del convento di Sant’Anna, come era sua volontà, comunicataci dalla moglie Daniela. Per tutti noi amministratori più giovani è stato una guida e un maestro nel significato più pieno della parola. Ricorderemo di lui non solo i consigli, ma soprattutto gli esempi pratici, sempre in prima fila in tutte le iniziative, non disdegnando dimettersi a fare l’operaio". Come quando si metteva alla guida del pulmino del Comune per portare i ragazzi di Pieve in piscina a Castelnuovo e anche del suo impegno scolastico rimanendo sempre in servizio nonostante avesse potuto prendere l’aspettativa come sindaco. Sui social numerosi gli attestati di dolore e partecipazione da parte di tanti cittadini e di autorità politiche e amministrative. Tra i primi il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, del presidente del consiglio comunale Niccolò Roni, della presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, il dirigente del Partito Liberaldemocratico Andrea Marcucci, i consiglieri regionali Mario Puppa e Vittorio Fantozzi, Eros Tetti di Europa Verde-Verdi Toscana e Cavirani della Lega.

Dino Magistrelli