Lutto a Marginone per Paolo Simoni

Partecipava all’organizzazione della sagra del cencio, alle vicende della squadra amatoriale del paese, alle attività della Parrocchia ma una malattia inesorabile lo ha strappato all’affetto dei suoi cari e degli amici a soli 25 anni. Marginone, frazione di Altopascio, si è stretta ieri intorno alla famiglia di Paolo Simoni, scomparso nei giorni scorsi. Il paese intero si è fermato per tributare l’ultimo saluto ad un ragazzo conosciuto da tutti. Riposerà nel cimitero locale. C’è anche il ricordo di Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Valerio Biagini, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi che si stringono intorno alla famiglia e agli amici di Paolo Simoni, giovanissimo e attivissimo membro della comunità di Marginone che è deceduto a causa di una brutta malattia.

Simoni si era candidato nella lista Noi Badia e Marginone a sostegno del candidato a sindaco Maurizio Marchetti che, a nome di tutti, fa le esprime il cordoglio alla famiglia: "Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore per la perdita di Paolo che aveva condiviso con noi il percorso delle elezioni. Lui rappresentava il grande senso di appartenenza alla comunità, sempre impegnato nelle varie attività di Marginone. Porgiamo alla famiglia le nostre sentite condoglianze".