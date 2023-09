Luminara di Santa Croce, cerimonia conclusiva davanti alla Cattedrale. Solo 600 posti a sedere

Lucca, 13 settembre 2023 – Sono quattro le novità dell’edizione 2023 della Processione della Luminara di Santa Croce. Anzitutto la conclusione, che non avverrà dentro la chiesa cattedrale ma in piazza San Martino dove oggi sarà allestita una platea con 600 posti a sedere. Altri 1.800 posti in piedi saranno riservati nella stessa piazza e nell’adiacente piazza Antelminelli. L’unico precedente di conclusione in piazza risale al 13 settembre 2009 mentre l’anno dopo non fu possibile ripeterla a causa della pioggia.

La seconda novità è il ritorno, almeno parziale, dei tradizionali lumini di cera che saranno presenti in via Fillungo e in piazza San Martino per un totale di 7.000 unità, mentre in altre zone del percorso resteranno i lumini a led, in totale 13.000 unità, come negli anni passati.

Terza novità è il definitivo superamento dell’emergenza Covid come è stato dichiarato dall’Organizzazione mondiale della sanità il 20 maggio scorso. La pandemia Covid aveva segnato, anche pesantemente, le edizioni 2020, 2021 e 2022 limitando la partecipazione sia alla processione come alla conclusione nella chiesa cattedrale. Ultima novità riguarda i luoghi di raduno che sono stati cambiati lasciando libera piazza Santa Maria, via dei Carrozzieri e parte di via della Cavallerizza.

“Le celebrazioni di Santa Croce – ha scritto l’arcivescovo Paolo Giulietti nella notificazione – si svolgeranno quest’anno in forma particolare, a motivo dei lavori di restauro della venerata immagine, iniziati nell’autunno scorso e destinati a durare ancora diversi mesi. Non potremo prestare omaggio al Volto Santo presentandoci al suo cospetto come di consueto, ma lo faremo comunque con tutto il cuore, compiendo i gesti che la tradizione ci consegna, nella medesima fede dei padri. Il lungo periodo dedicato all’investigazione del grande Crocifisso ha fatto scoprire numerosi aspetti finora ignoti, che saranno presentati alla Città e alla Diocesi in un convegno che si terrà sabato 16 settembre. Attraverso di essi risulta chiaro che la cura dei lucchesi per l’immagine del loro Re si è espressa nei secoli con continuità, mediante una serie di interventi, realizzati con attenzione e portati avanti, con tutta evidenza, in spirito di grande devozione".

Ricordiamo che chi partecipa alla processione deve ritrovarsi in via della Cavallerizza zona "Osteria Miranda" passando da Porta Santa Maria fra le ore 19,00 e le 19,30. Gli addetti dell’organizzazione del Comune di Lucca e dell’Arcidiocesi di Lucca controlleranno il titolo di accesso al varco transennato posizionato nella stessa via della Cavallerizza, quindi accompagneranno i partecipanti nelle zone di raduno. Per il settore Enti e Istituzioni pubbliche il ritrovo è previsto a Palazzo Orsetti dalle ore 19 per poi raggiungere in corteo la zona di San Frediano e piazza del Collegio. Il corteggio storico partendo dalle varie sedi sociali si ritroverà a piazzale Verdi quindi percorrerà le strade fino a via Cesare Battisti.