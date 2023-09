Santa Croce, si accende la tradizione. Settemila lumini a cera e 500 fiaccole sul Duomo

Lucca, 9 settembre 2023 – Partiti gli allestimenti della Luminara per la processione della Santa Croce di mercoledì 13. E tornano classici lumini a cera, che andranno ad affiancare quelli a led che furono introdotti dalla passata amministrazione nel 2019, per illuminare le facciate degli edifici più significativi lungo il tracciato della processione.

La ditta Di Meo, a cui è stato affidato il servizio, sta lavorando proprio in questi giorni al loro posizionamento: in particolare, 7.000 lumini a cera verranno collocati sugli edifici che affacciano su via Fillungo e piazza San Martino, quindi nel cuore del tracciato della processione, e saranno completi di bicchiere e coperchio forniti dal Comune. 500 saranno le fiaccole per il Duomo, la Torre delle Ore, San Michele e San Frediano e altri edifici pubblici di rilievo. Le altre strade interessate dalla Luminara continueranno invece ad essere illuminate da 13.000 lumini artificiali a led.

Per rendere ancora più capillare la Luminara, i cittadini e i commercianti quest’anno potranno ritirare fino a lunedì i lumini a cera da apporre sulle facciate di negozi e case che affacciano lungo il tracciato (Punto di accoglienza turistica di piazzale Verdi, dalle 11 alle 17. Tremila ceri da preghiera invece, completi di para goccia, saranno distribuiti in San Frediano la sera stessa della processione. I riflessi sulla viabilità: dal 12 al 15 settembre in piazza San Frediano scatta il “divieto di sosta con rimozione coatta” per i velocipedi parcheggiati nelle rastrelliere, saranno spostati i porta biciclette e sarà abbassato il dissuasore di transito mobile. Verranno rimossi i dissuasori di transito in piazza San Frediano e via del Molinetto. Il 13 settembre, a partire dalle 14, verranno progressivamente posizionate le barriere antisfondamento “New Jersey”. Dalle 13 fino al termine della manifestazione religiosa, viene istituito il “divieto di sosta con rimozione coatta” su via della Cavallerizza (piazzetta) e in un tratto di via delle Trombe.

Dalle 16 il divieto si estenderà a via della Cavallerizza compreso gli slarghi antistanti i civici 6, 7 e 9, piazza San Frediano, via San Frediano, piazza del Collegio, un tratto di via Cesare Battisti. Parte del parcheggio Palatucci e parte dei posti auto di piazza Martiri della Libertà saranno riservati all’arrivo e sosta dei partecipanti alla processione. Dalle 18 sarà istituito il divieto di transito in via della Cavallerizza, piazza S. Frediano, via S. Frediano, piazza del Collegio, via S. Girolamo (tratto tra corso Garibaldi e piazza del Giglio), via Vittorio Emanuele (tratto tra l’accesso a piazza S. Alessandro e via Vittorio Veneto), via delle Trombe (tratto tra Via Vallisneri e piazza Antelminelli) e in via dell’Arcivescovato all’intersezione con piazza Antelminelli. Sarà ovviamente vietato il transito e la sosta, lungo l’intero percorso della processione riportato in premessa: piazza San Frediano, via Fillungo, via Roma, Piazza S.Michele, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone, piazza del Giglio, via del Duomo, piazza S.Giovanni, piazza S. Martino. Nelle varie fasi di chiusura delle strade, i residenti possono transitare anche da altri varchi. Parallelamente alla modifiche al traffico quelle per le linee della Lam Blu, Lam Verde e Linea 5.

L.S.