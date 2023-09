Lucca e la Luminara di Santa Croce senza Volto Santo, “Omaggio con il cuore”

Lucca, 12 settembre 2023 – Ci siamo. Alle 20 di domani, dal sagrato della Basilica di San Frediano, con la preghiera d’inizio prenderà avvio la processione della Luminara di Santa Croce, secondo l’ordine di sfilamento tradizionale.

Prima sfilerà la parte religiosa che si concluderà con la Croce astile della Cattedrale, il Capitolo della chiesa cattedrale e l’Arcivescovo.

Subito dopo ci sarà la parte civile della Luminara, che inizierà con il labaro del Comune di Lucca, i valletti e il sindaco Mario Pardini e tutte le autorità civili della provincia.

La processione segue il percorso tradizionale: piazza San Frediano, via Fillungo, via Roma, piazza San Michele, via Vittorio Veneto, piazza Napoleone, piazza del Giglio, via del Duomo, piazza San Giovanni e piazza San Martino. Il pubblico potrà assistere nelle strade e nelle piazze del percorso, senza muoversi durante il passaggio della processione.

Per garantire al meglio lo snodarsi della processione, il Comune attraverso un’apposita ordinanza ha limitato l’utilizzo del suolo pubblico da parte di quegli esercizi, bar, ristoranti, osterie, enoteche, ecc. che affacciano sulle strade e piazze interessate al passaggio.

Dalle 18 alle 24 in centro storico sarà inoltre vietata, per ragioni di sicurezza, la vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi da asporto (sarà possibile utilizzarli al tavolo per i pasti), mentre i punti vendita della grande distribuzione, nella medesima fascia oraria non potranno vendere bevande in contenitori di vetro o metallo.

Sarà vietato, per le stesse ragioni, portare contenitori rigidi e materiali contundenti o pericolosi. Tutti i partecipanti alla Luminara concluderanno la processione in piazza San Martino, senza entrare in Cattedrale.

Come infatti ha ricordato l’Arcivescovo nella Notificazione: «Le celebrazioni di Santa Croce si svolgeranno quest’anno in forma particolare, a motivo dei lavori di restauro della venerata immagine, iniziati nell’autunno scorso e destinati a durare ancora diversi mesi. Non potremo prestare omaggio al Volto Santo presentandoci al suo cospetto come di consueto, ma lo faremo comunque con tutto il cuore, compiendo i gesti che la tradizione ci consegna, nella medesima fede dei padri".

In piazza San Martino ci sarà uno spazio per 800 persone in piedi e aree vicine con 600 posti a sedere divise in tre settori: 200 posti per autorità e istituzioni civili, 200 posti per sacerdoti e realtà diocesane, 200 posti per i fedeli, privilegiando anziani e disabili.