L’ultimo sprint per i regali. Aperture serali per i negozi

Da stasera a sabato 23 dicembre a Castelnuovo ritornano le aperture serali nei negozi per favorire lo sprint finale per i regali di Natale, per decisione dell’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca&Massa Carrara. Si tratta di una fascia oraria importante per quei clienti che magari durante la giornata lavorano fuori zona, ma vogliono acquistare i loro regali nei negozi di Castelnuovo. Sono anche gli ultimi giorni utili per raccogliere gli scontrini validi per il gioco di Natale con ultima possibilità di ricevere il tagliando nell’ultimo giorno di apertura della casa di Babbo Natale in programma sabato 23 dalle 15,30 alle 18,30. Nella nuova location di piazza Luigi Carli, il laboratorio curato dall’ elfa Samanta sarà dedicato a preparare il kit per accogliere l’arrivo di Babbo Natale nelle proprie case. Altri addobbi luminosi, che hanno impreziosito questi ultimi giorni prenatalizi il centro di Castelnuovo, sono una palla di Natale posizionata in piazzetta Ariosto e una stella in piazza Duomo. Intanto il gioco degli scontrini, con oltre 110 premi in palio da ben 47 attività diverse, sta volgendo al termine.

Come partecipare? Comprando nelle attività aderenti all’associazione, collezionando cinque scontrini si potrà richiedere il tagliando per partecipare nel villaggio di Babbo Natale in piazza Carli. Per informazioni si può consultare il sito www.castelnuovoeventi.it. L’estrazione sarà venerdì 29 dicembre alle 10,30 nella sede di via Farini. La casa e il laboratorio poi torneranno attivi con l’arrivo della Befana a cura della Compagnia dell’Ariosto.

Dino Magistrelli