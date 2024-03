L’ultimo saluto a Maria Ferreira. Oggi i funerali a Fornaci

L’ultimo commosso saluto a Maria Batista Ferreira. Si terranno oggi, alle ore 15.30 nella Chiesa del Cristo Redentore di Fornaci i funerali della donna brutalmene uccisa dal marito in via della Stazione lo scorso 26 febbraio. Sarà un altro momento per tutta la comunità per stringersi intorno al dolore, piangendo l’ennesima vittima di un femminicidio.

Dal Brasile, è anche arrivata la figlia di Maria Ferreira, Geanini, 34 anni che vive a Recife. Per lei si è mobilitata tutta la Lucchesia e gran parte della comunità brasiliana. Per pagare le spese del lungo viaggio, infatti, è stata creata una raccolta fondi sul noto portale Gofoundme, che si chiamava “Juntos por Maria“. In meno di quattro giorni sono stati raccolti i soldi necessari per far essere presente Geanini al funerale della madre.

“Grazie a tutti per avermi dato l’opportunità di essere qui“, ha detto la ragazza nei giorni scorsi, appena arrivata in Lucchesia, dove è ospitata da un’altra brasiliana, molto amica di Maria.

Come successo per la manifestazione di qualche settimana fa, che passò proprio davanti al luogo dell’omicidio, per oggi è prevista una straordinaria partecipazione da parte dei cittadini, pronti a ribadire con forza il no alla violenza di genere, per salutare l’ultima volta la concittadina e stringersi intorno alla famiglia in un momento di così tragico dolore.