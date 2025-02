L’ultima profumiera. Monica Spagna va in pensione

1Una piccola grande svolta epocale per lei in primis, ma anche per la nostra città. L’ultima vera “profumiera” di Lucca va in pensione. Monica Spagna, addetta alle vendite della centralissima Douglas in via Fillungo, va in pensione. “E’ un bel passaggio dopo aver dedicato tanti anni al mio lavoro, e praticamente tutto il tempo delle mie giornate - dice Monica -. Lascio con dispiacere perchè c’era un legame vero con le clienti, con la città. Non era solo questione di acquisti, era il consiglio, l’accoglienza, la comprensione dell’esigenza che si poneva per quella particolare circostanza o quel particolare periodo della propria vita. Si creava subito un’intesa, una confidenza speciale, al punto che le clienti mi telefonavano anche extra lavoro e lo fanno ancora, con mio grande piacere. Credo che proprio questo sia il valore aggiunto”.

Nel negozio sono entrati un po’ tutti i vip in transito a Lucca, tra gli ultimi Dustin Hoffman. “Ho iniziato da giovanissima, prima come estetista. La cura della persona per me è sempre stata importante, una vera passione. Dal piccolo negozio, il “Limoni” di via Roma di cui ero responsabile, un’autentica bomboniera, al grande centro in via Fillungo, il mio approccio con il lavoro e con le clienti non è mai cambiato e la mia grande soddisfazione è che tanti rapporti sono rimasti. Ma è chiaro, si guarda avanti. E con la pensione si cerca di recuperare tutti quegli hobby, e ne ho tanti, che non ho mai avuto tempo di coltivare. E’ importante anche diversificare nella vita. Anche se “profumiera” lo resterò sempre”.