Luigi Pulcini morto dopo un pugno in faccia: arrestato ragazzo di 20 anni

Altopascio (Lucca), 1 novembre 2023 – Luigi Pulcini morì, a 75 anni, in un letto di ospedale dopo dieci giorni di agonia. L’anziano, originario di Montemonaco (Ascoli Piceno), era in vacanza ad Altopascio. La mattina del 6 agosto, stava facendo colazione all’esterno di un bar quando venne aggredito con un pugno al volto da un ragazzo che poi fuggì su un’auto insieme a una ragazza.

Pulcini rimase a terra, privo di sensi in un lago di sangue tra lo sgomento di coloro che avevano assistito alla scena. Il 75enne fu immediatamente ricoverato all’ospedale di Cisanello di Pisa. Ma quel colpo, sferrato con violenza inaudita in volto, lo ridusse in condizioni disperate. Dopo dieci giorni, il 15 agosto, Luigi Pulcini morì all’ospedale Cisanello.

Sul posto giunsero in poco tempo i carabinieriche si misero all’opera per ricostruire la la dinamica del pestaggio e per individuare l’auto utilizzata per la fuga e tracciare un identikit dell’aggressore.

Dopo circa un’ora e mezza dall’aggressione, in caserma si presentò un giovane nato a Lucca ma residente ad Altopascio, che dichiarò spontaneamente di esser l’aggressore del signor Pulcini. Ma la ricostruzione dei fatti non convinse gli inquirenti, in quanto il giovane fornì una versione dei fatti che appariva evidentemente incongruente rispetto a quanto riferito da alcuni testimoni.

Pertanto l’attività investigativa è stata condotta in un contesto sociale particolarmente complesso. Le persone sottoposte ad indagini si sono dimostrate reticenti e diversi testimoni, conoscendo le pericolosità dei soggetti coinvolti, hanno evidenziato un certo timore a fornire la collaborazione necessaria all’individuazione del responsabile.

Le lunghe e meticolose indagini, all’alba di oggi, hanno posto agli arresti domiciliari il presunto autore dell’aggressione mortale a Pulcini. Si tratta di un giovane di 20 anni che si trovava all’interno della propria abitazione di Altopascio. Il 20enne è stato arrestato con l’accusa di “omicidio preterintenzionale” aggravato dai futili motivi. Individuato dai carabinieri grazie a telecamere e testimonianze. Tredici persone indagate per favoreggiamento.