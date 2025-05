Luigi Lucchesi ed il suo libro su Castiglione

E’ la pubblicazione n. 19, dedicata al suo Castiglione, del professor Luigi Lucchesi, una vita trascorsa nella scuola, prima come insegnante di matematica, poi preside, ma anche impegnato nel sociale come presidente della Pro Loco per tanti anni e ora presidente onorario. Un’opera importante con tanti risvolti inediti, impreziosita da particolari che pochi conoscono come il "metapirgio" che Lucchesi ha individuato nell’architettura della Roccaforte, collocata nella parte alta del paese circondato da splendide mura.

Il volume "La Cittadella di Castiglione Garfagnana", composto da oltre 160 pagine con ben 158 fotografie e disegni, è patrocinato dal Comune e dalla Pro Loco di Castiglione e dall’associazione Musica Arte Cultura. La presentazione ci sarà venerdì, alle ore 21.15 nella sala consiliare dello splendido palazzo comunale da qualche anno riportato al suo antico splendore, con il saluto del sindaco Daniele Gaspari, dei presidenti della Pro Loco e Ama Cultura, Alessandro Lupetti e Matteo Marcalli, con la presentazione dell’autore impreziosita da numerose proiezioni.

"Il libro - spiega volentieri Lucchesi, che ogni volta che parla agli altri di Castiglione, quasi si emoziona- affronta in modo più specifico l’aspetto difensivo e militare della primitiva costruzione medievale e la dotazione e posizionamento dei Torrioni e delle rispettive cortine, partendo dai "tiri" incrociati delle armi ivi piazzate, evitando così di lasciare "spazi bui", cioè non coperti dai tiri incrociati provenienti da torrioni contigui, il cosiddetto metapirgio".

"Il mio lavoro, inoltre, presenta un insieme di informazioni e di notizie che tutte insieme cercano di approfondire la storia completa del paese dove sono nato e che ho tanto amato e amo".

Dino Magistrelli