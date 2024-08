Luglio Altopascese. Grande successo

Un successo strepitoso. Il Calderone dell’Altopascio, con la distribuzione della pastasciutta, cucinata dai cuochi della sagra di Spianate della polenta che comincia questa sera, 3 agosto, ha fatto registrare il sold out. L’evento, organizzato da Comune e Misericordia, è stato ripreso dopo alcuni anni e ha dimostrato che c’era voglia di questa manifestazione che ha avuto un riscontro positivo anche grazie alla contemporaneità con la rievocazione storica medievale. Esibizioni, spettacoli itineranti, performance con il fuoco, dimostrazioni, lezioni didattiche e molto altro ancora. In tantissimi si sono lasciati conquistare da Convivium. Medioevo e Ospitalità, che si è tenuto giovedì 25 luglio nel centro storico di Altopascio.

L’evento, organizzato dalle Contrade San Paolino di Lucca con il patrocinio e il sostegno del Comune, si è affiancato alle celebrazioni religiose dedicate al patrono San Jacopo, esportando il format di Lucca Medievale – manifestazione organizzata ogni anno dall’associazione lucchese – nel paese del Tau. La prima edizione di Convivium. Medioevo e Ospitalità, il cui nome richiama l’antica ospitalità dei cittadini di Altopascio - è stata un banco di prova superato con successo e soddisfazione dalle Contrade San Paolino, insieme agli artisti e le compagnie provenienti da tutta la Toscana e oltre.

Sono state invece circa 700 le persone che si sono sedute a tavola sulla Francigena, in corso Cavour, appuntamento tradizionale sempre a cura della locale Arciconfraternita. Assai apprezzati anche i fuochi d’artificio, con migliaia di persone assiepate nei pressi dell’asilo di via Valico. L’edizione 2024 del Luglio altopascese va così in archivio.

Ma.Ste.