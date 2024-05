“Lucchesina“, in 500 oggi al via. E domani c’è la Half Marathon

Oltre cinquecento maglie rose in giro oggi per Lucca. Sono quelle dei partecipanti alla Lucchesina, la marcia podistica di 10 chilometri non competitiva che fa da antipasto alla Lucca Half Marathon (mezza maratona di 21 chilomentri) che si corre domani mattina. E quest’anno la Lucchesina – giunta alla 13esima edizione – sposa il Giro d’Italia con la speciale maglia rosa celebrativa del ritorno a Lucca della corsa ciclistica.

Tanti i podisti – e fra questi anche molti turisti – arrivati già in città da ieri attratti dalla doppia opportunità di correre la mezza maratona domenica in uno scenario fra i più iconici e belli di tutta Italia e poi di assistere, ad appena due giorni di distanza, all’arrivo della tappa del Giro di Italia.

Preso d’assalto il villaggio allestito in piazza Napoleone dove ancora fino oggi prima della partenza (fissata proprio in piazza Grande alle 15) è possibile iscriversi alla corsa.

La Lucchesina attraversa i luoghi simbolo della città e in particolare rende omaggio a Giacomo Puccini nell’anno in cui si celebra il centenario della morte.

“Un appuntamento simbolo della tradizione sportiva lucchese con forte valenza aggregativa – aveva detto l’assessore Barsanti in sede di presentazione della corsa – Quest’anno in più l’omaggio al Giro di Italia, con una spettacolare Lucchesina tutta in maglia rosa, sarà un valore aggiunto, così come quello al Centenario di Puccini”.

La corsa toccherà tre luoghi del Maestro: il Baluardo San Colombano (nella casermetta ha sede la Fondazione Puccini), il Teatro del Giglio e il Museo Casa natale che applicherà sconti a chi si presenterà con il pettorale.

Tra le novità della Half Marathon (che ha oltre 1500 iscritti) c’è invece il percorso più fluido e veloce, la medaglia che raffigurerà Porta San Donato e i premi in denaro, oltre al premio di 500 euro a chi batterà il record che per gli uomini è di 1h1’59’’ e per le donne di 1h14’40’’.