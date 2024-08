Lucchese, niente Bombagi. Adesso tutto su Saporiti

Bombagi no. Nei giorni scorsi la società aveva annunciato l’arrivo del sardo, in uscita dal Mantova, ma solo ieri si è scoperto, quasi per caso, che Bombagi ha già lasciato il ritiro di San Giuliano Terme. Sconosciuti i motivi della sua decisione. Al suo posto la Lucchese dovrebbe tesserare il ventiduenne spezzino Edoardo Saporiti dal Potenza. Potrebbe essere lui il tre quartista alle spalle delle due punte, nella ipotesi sempre più probabile che Gorgone voglia giocare con il modulo "3-4-1-2". Uno dei due attaccanti dovrebbe essere Francesco Fedato, fresco di rinnovo fino al 2026, mentre per la punta centrale il diesse Ferrarese spera di poter arrivare a Claudio Santini, attualmente alla Virtus Entella, ma con le valige in mano. La "chiave" per arrivare all’ex rossonero, è sempre lui, Mario Ravasio, che da tempo ha fatto sapere al presidente Bulgarella in persona, di aspirare alla categoria superiore.

La sua eventuale cessione verso il Cittadella o verso una squadra di pari categoria, a questo punto dipende solo ed esclusivamente dai soldi che l’eventuale acquirente sarà disposto a mettere sul piatto della trattativa. Per quello che si è capito, il presidente, che ha grande stima di Ravasio, avrebbe fissato una cifra importante per la sua cessione. Ora resta solo da aspettare le mosse delle società interessate al ventiseienne attaccante bergamasco. Per quanto riguarda Magnaghi, nessuna novità. Il centravanti è sotto contratto.

Se non arriverà una richiesta congrua, è chiaro, che rimarrà in rossonero. Il reparto centrale, dopo l’ingaggio del grintoso Welbeck potrebbe aver bisogno di un "under", dopo che sembra essere sfumato l’affare Sala con la Pro Sesto. E passiamo alle voci. Sempre più probabile l’ingaggio del difensore di fascia lucchese Andrea Gemignani, in uscita all’Arzignano, mentre per completare il reparto difensivo, la Lucchese sembra decisa a tesserare Filippo Frison, ventiduenne di Bassano del Grappa, con trascorsi in serie C nel Fiorenzuola, che è stato valutato positivamente dallo staff tecnico rossonero nel corso del ritiro. Dunque, la nuova ed ambiziosa Lucchese sta prendendo forma, giorno dopo giorno.

Tra una settimana ci sarà la gara di coppa Italia a Vercelli, con Gorgone che potrebbe cominciare a lavorare su un primo assetto generale, ricordando che Tumbarello non sarà disponibile per un problema muscolare, mentre dovrebbero aver recuperato da precedenti acciacchi Gucher, Sabbione ed Antoni.

La sfida del "Piola" (l’allenatore dei piemontesi è Paolo Cannavaro) rappresenterà un primo interessante "banco di prova" sulla nuova Lucchese, che naturalmente cercherà di sfruttare la Coppa come ulteriore messa a punto di uomini e schemi in vista dell’ormai vicino inizio del campionato (venerdì 23 agosto a Pineto).

Emiliano Pellegrini