LuccAutori: su il sipario a Lucca per la buona scrittura

Primo evento della nuova edizione del festival letterario LuccAutori - Premio Racconti nella Rete. La scrittrice e docente Eleonora Sottili domani alle 10 alla Biblioteca Agorà conduce l’incontro con i giornalisti partecipanti al corso di formazione dal titolo Il dovere della buona scrittura: tra letteratura e giornalismo.

Eleonora, docente e scrittrice, dal 2004 insegna alla Scuola Holden di Torino, al Master dell’Università Cà Foscari di Venezia e collabora con la Casa Editrice Einaudi. E’ molto legata a Lucca ed a LuccAutori perché in passato ha vinto un’edizione del premio Racconti nella Rete. Il corso è realizzato in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Toscana, Fondazione dell’Ordine dei giornalisti Toscana e Gruppo Stampa Versilia. Rilascia crediti formativi per i giornalisti. L’iscrizione è aperta nel portale www.formazionegiornalisti.it. Partecipano i giornalisti Anna Benedetto, Segretaria del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Demetrio Brandi, presidente di LuccAutori e del premio Racconti nella Rete e Elena Marchini, conduttrice degli incontri del festival.

Incontro aperto a tutti coloro che amano letteratura e giornalismo. Un binomio fatto di affinità, differenze e contraddizioni; un rapporto intimo, stretto, profondo, ma allo stesso tempo irregolare, spigoloso e complicato da una quantità di divergenze e antinomie. Due mondi che si incontrano, l’avvicinarsi di due realtà che sono da sempre state considerate diverse e lontane, ma che in fondo possono avere matrice comune. Sempre a Villa Bottini sabato 23 alle 10 lo scrittore Diego Lama presenta “La collera di Napoli. Un’indagine del commissario Veneruso” (Mondadori). Un romanzo con protagonista l’ormai famoso commissario napoletano, vincitore del Premio Tedeschi 2015, che è stato ristampato lo scorso mese di giugno. A seguire, nelle sale di Villa Bottini, inaugurazione di due mostre. “Italo Italo”, a cura di Stefano Giraldi, dedicata a Italo Calvino nel centenario della nascita. Vengono esposte opere di importanti artisti contemporanei.

“Racconti a colori” è il titolo della mostra realizzata dagli studenti del liceo artistico e musicale Passaglia. In esposizione venticinque disegni ispirati ai racconti vincitori del premio Racconti nella Rete. I premi agli studenti vengono assegnati dagli artisti Andrea Granchi, Stefano Carlo Vecoli e Angela Volpi. Invece mercoledì 27 alle 10 al Cinema Roma di Barga, Simona dalla Chiesa presenta “Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un papà con gli alamari” (San Paolo Edizioni).