Lucca Summer Festival. Biglietti a quota 183mila

Il conto alla rovescia per il Lucca Summer Festival è sempre più corto. Iniziati da giorni i lavori sugli spalti per la preparazione dell’area concerto (nella foto di Alcide), in vista dello show inaugurale di domenica 2 giugno con Eric Clapton, sono imminenti quelli in piazza Napoleone, tradizionale sede della maggior parte dei concerti della manifestazione, che quest’anno compie 27 anni di vita.

Il dato più significativo di questa edizione è senz’altro il numero di biglietti già venduti, che ha toccato quota 183mila, stabilendo un record assoluto e straordinario. "Questo è il miglior riconoscimento possibile – commenta il direttore artistico Mimmo D’Alessandro – al nostro lavoro. Quando il pubblico ti premia con tanto slancio sei ripagato da tutto l’impegno, la fatica, i sacrifici e le difficoltà che affronti per allestire uno spettacolo o, nel caso del Summer, un cartellone così ricco in varietà, qualità e quantità".

Rivediamolo allora ancora una volta, questo super-cartellone, che, come già detto, sarà aperto dall’unica data italiana di Eric Clapton, il 2 luglio, nel magico scenario degli spalti delle mura. E sempre in quella location, pochi giorni dopo, l’8 e il 9 luglio, un’altra grande esclusiva nazionale, con Ed Sheeran. Fuori programma, da ricordare, sullo stesso palco, la serata-evento per celebrare Giacomo Puccini, con il maestro Riccardo Muti a dirigere l’Orchestra Cherubini, con l’unicum “Puccini secondo Muti“.

Il Summer riprenderà il 30 giugno, tornando nella tradizionale sede di piazza Napoleone, con la grande serata dance (altra esclusiva italiana) firmata Swedish House Mafia. Seguiranno due serate dedicate al rap italiano, con Tedua (3 luglio) e Geolier (5 luglio), personaggi tra i più amati dai giovani. Anche gli Smashing Pumpkins suoneranno a Lucca nella loro unica data italiana il 6 luglio, con lo “special guest“ d’eccezione Tom Morello, iconico chitarrista dei Rage Against the Machine.

Ancora una esclusiva nazionale grazie a Rod Stewart (7 luglio), prima di arrivare a Calcutta (11 luglio) e poi a Lenny Kravitz (12 luglio), Diana Krall (15 luglio), John Fogerty (16 luglio), Salmo e Noyz (18 luglio). Altre due uniche date italiane saranno quelle con Mika (19 luglio) e Sam Smith (20 luglio), prima della doppia data dei Duran Duran (21 e 23 luglio), dei Toto con special guest Marcus Miller (24 luglio) e di Gazzelle (26 luglio) che chiuderà un programma davvero ricchissimo.

Paolo Ceragioli