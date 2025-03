Lucca si esalta al ritmo della Street Dance

Lucca sta vivendo un fine settimana indimenticabile. La manifestazione ”Back to The Style” dedicata ai balli di strada si avvia alla sua giornata conclusiva, oggi, dopo aver già regalato due giorni di pura magia e spettacolo. La città è stata trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, dove la street dance ha dettato il ritmo, riempiendo ogni angolo di energia e creatività. Il successo è già evidente: con oltre 2000 presenze giornaliere tra performer e pubblico, la manifestazione ha superato ogni aspettativa, registrando un trenta per cento in più di presenze rispetto allo scorso anno e raggiungendo il tutto esaurito con giorni di anticipo.

Ma il fermento è ancora alle stelle, con l’ultima giornata che si preannuncia altrettanto esplosiva. Nei giorni scorsi, gli workshop con insegnanti di fama mondiale hanno formato centinaia di ballerini, mentre la spettacolare battle freestyle 1vs1, andata in scena ieri, ha infiammato il pubblico con sfide mozzafiato tra alcuni dei migliori street dancer al mondo. Oggi, invece, l’attenzione è tutta sul concorso coreografico, l’evento più atteso della manifestazione, dove le migliori crew internazionali si sfideranno sul palco per conquistare il titolo.

Gli ospiti internazionali hanno entusiasmato i fan con esibizioni e workshop di altissimo livello. AnnaBeat, reduce dai palchi di X Factor e Sanremo, ha incantato il pubblico, mentre Majid, icona mondiale della danza e membro del team Red Bull, ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo talento. Particolarmente apprezzato è stato lo spettacolo KNOWledge, che ha raccontato la storia della cultura hip-hop attraverso la danza, coinvolgendo giovani talenti italiani e internazionali. Ma il Back to The Style non è stato solo competizione e spettacolo: ancora una volta, il festival ha dimostrato di essere un evento inclusivo e accessibile a tutti.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Lucca e il Ministero per lo Sport e i Giovani, due intere giornate sono state completamente gratuite, permettendo a centinaia di persone di scoprire e vivere la street dance in prima persona. Le strade si sono animate con il Walking Dance Tour, che ha portato la danza tra la gente, rendendo Lucca un vero e proprio tempio della street dance. La domenica si prepara a essere il gran finale perfetto per questa edizione da record. Le crew sono pronte a darsi battaglia, il pubblico freme per assistere alle ultime esibizioni, e l’energia è più intensa che mai. L’evento si avvia alla chiusura con il botto, e a Lucca lo spettacolo non è ancora finito.

Rebecca Graziano