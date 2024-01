“Lucca si danza“. Grande evento al Real Collegio

L’attesa è finita. Con oggi infatti si apre la tre giorni di grande evento dedicato alla danza e che sarà ospitato in uno dei luoghi più ricchi di storia del centro storico, il Real Collegio. E anche se siamo alla prima edizione è riuscito comunque ad intercettare davvero numerose iscrizioni, ben sessanta, anche da fuori regione. E se non bastasse, aggiungiamo che si tratta di un grande evento che mette in calendario una serie di lezioni di danza e laboratori coreografici con maestri di fama nazionale e europea.

Ancora di più? Prevista la consegna alle allieve e agli allievi più meritevoli di borse di studio tendenzialmente del 100% per studiare in altri eventi, centri di alta formazione per la danza e Accademie. Tutto questo prende il nome di “Lucca si danza - Live Experience - vivere una esperienza unica“ in programma oggi, domani e domenica con il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca, e promosso dalla presidente della Asd Atmosfera Danza Ilenia Bizzarri e da Susanna Pieri. I docenti delle classi di danza saranno Alessandro Grillo e Marta Romagna, Giovanni Rosaci, Michael Fuscaldo, Nicoló Abbattista e Susanna Pieri. Oggi l’apertura dei lavori è alle 13.30, domani alle 12 e domenica alle 9.30. Per i borsisti verrà applicata la riduzione della sezione Open Class, mentre per le prenotazioni è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected].

Alessandro Grillo e Marta Romagna, già primi ballerini del Teatro alla Scala, sono attualmente docenti al Corso di perfezionamento all’Accademia del Teatro alla Scala e nel Direttivo del percorso di formazione FED. Giovanni Rosaci già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma è docente alla scuola dello stesso teatro nonché direttore didattico e artistico del teatro Golden di Roma.

Michael Fuscaldo è direttore artistico Nac Ballet, MGR events e Collettivo Outdoor, mentre Nicoló Abbattista è co-direttore artistico e presidente del Centro di Alta Formazione per la danza ArteMente di Milano, project manager di MilanoDancing City e coreografo e direttore artistico della Compagnia Lost Movement.

Susanna Pieri è danzatrice stabile della Compagnia Lost Movement, coreografa e co-direttrice artistica della Compagnia Giovanile Soul Dance Junior Company e project manager dei progetti connessi e co-direttrice di Lucca Si Danza. La mission della tre giorni al Real Collegio è dare opportunità di studio, vivere e condividere un’esperienza unica; basti pensare che le borse di studio permettono non soltanto di avere una grande occasione, ma sono anche un modo per alleggerire le famiglie dalle spese e per dare più possibilità agli allievi che si distingueranno nelle lezioni di questo week-end intensivo di danza. Lucca si Danza, grazie al sostegno comunale, vuole diventare un appuntamento annuale svolto in diversi momenti dell’anno, per divulgare la disciplina della danza in tutte le sue forme.

Tutti coloro che fossero interessati a partecipare, anche ad una sola delle tre giornate, può chiedere informazioni recandosi direttamente al Real Collegio.

Cristiano Consorti