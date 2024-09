Lucca regina del ciak. Arriva il cinema d’essai con i premi speciali a Luchetti e Albanese

Il Cinema d’essai chiama Lucca e Lucca risponde, a filo diretto con la Mostra internazionale del Cinema di Venezia. Per la prima volta la nostra città ospita il prestigioso appuntamento, la 24esima edizione degli Incontri del cinema d’essai, che sarà in città dal 30 settembre al 3 ottobre.

“La prossima edizione degli Incontri del Cinema d’Essai sarà la mia prima in veste di Presidente e la prima a svolgersi nella splendida città di Lucca. Sono felice di sentire grande entusiasmo per questo evento, che si preannuncia molto partecipato. Sarà un importante momento di confronto e riflessione per fare il punto sullo stato di salute del cinema d’autore, conoscere i film di prossima uscita e dare l’avvio alle progettualità che caratterizzeranno l’attività della Fice”.

Sono le dichiarazioni di Giuliana Fantoni, Presidente della Fice (Federazione Italiana dei Cinema d’Essai) nell’annunciare ieri all’Italian Pavilion del Lido di Venezia – nella culla della Mostra Internazionale del Cinema – e alla presenza del sindaco Mario Pardini, l’edizione 2024 dell’evento legato al cinema d’essai. Era presente anche Simone Gialdini, titolare dei Cinema Astra e Centrale, sedi principali della manifestazione. Accanto alle circa 20 anteprime per gli oltre 600 accreditati da tutta Italia (esercenti, produttori, distributori, stampa, organizzatori di festival), il programma presenterà come di consueto molte proiezioni in esclusiva per il pubblico cittadino e per le scuole del territorio. Tra i momenti più attesi, la consegna dei Premi Fice alle eccellenze del cinema italiano, mercoledì 2 ottobre al Teatro del Giglio, nel corso di una serata condotta dal giornalista Maurizio Di Rienzo. Tra gli artisti che hanno già confermato la loro presenza: Antonio Albanese, Anna Ferraioli Ravel e Daniele Luchetti.

“Il cinema è sempre stato uno dei pilastri delle politiche culturali della nostra amministrazione – sottolinea il sindaco Mario Pardini – perché riteniamo che oggi la Settima arte rappresenti il più grande volano di promozione per l’immagine delle città, con conseguenti ricadute sull’indotto. Infatti abbiamo anche creato uno sportello cinema, come punto di riferimento per le produzioni nazionali ed internazionali. Per questo crediamo molto nell’arrivo degli Incontri del Cinema d’Essai a Lucca, perché è un altro importante traguardo raggiunto nella visione di città che auspichiamo per il futuro”.

Tra le anteprime già confermate, anche quest’anno la Fice ha il piacere di presentare il film vincitore della Palma d’Oro a Cannes, Anora di Sean Baker. Ancora, Le déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta di Gianluca Jodice mentre per il pubblico cittadino e le scuole saranno presentati La storia di Souleymane di Boris Lojkine e il cartone animato spagnolo Buffalo Kids di Juan Jesus Garcia Galocha e Pedro Solis Garcia, che tocca con delicatezza il tema della disabilità. Pellicole che sfiorano con rispetto temi importanti, non sempre allineate lungo le rotte commerciali, per questo ancora più “preziose“ e da non perdere. Grandi nomi, importanti titoli, che via via saranno svelati anche nei prossimi giorni su www.fice.it. “La 24esima edizione degli incontri del cinema d’Essai, a Lucca dal 30 settembre al 3 ottobre che farà seguito al Lucca Film Festival, dal 21 al 29 settembre – sottolinea il primo cittadino – ci regaleranno quasi due settimane di eventi legati al grande cinema“.

