LUCCA: Real Academy ribadisce: ”Noi vogliamo giocare qui”

Continua il botta e risposta tra la Real Academy e il Comune sui campi di San Cassiano. Il presidente, Claudio Polonia (nella foto con l’avvocato Antonio Buongiorni), ha convocato una conferenza stampa per ribadire le sue posizioni e replicare alle dichiarazioni dell’assessore Fabio Barsanti.

"Ho letto le parole di Barsanti – dice Polonia – in cui spiega che al Real Academy potrà essere assegnato uno dei due campi che saranno pronti da qui a un mese dopo i lavori. Innanzitutto, vorrei capire se quei campi sono già a norma o ci manda in una struttura giusto per toglierci da qui e non darci la possibilità di giocare. Fermo restando che noi abbiamo indicato alla Figc San Cassiano come il nostro campo per svolgere le partire casalinghe".

Alla conferenza stampa c’erano anche i genitori dei tesserati del Real Academy, che hanno formato il "comitato genitori impianto sportivo San Cassiano a Vico", che si dicono pronti a far recapitare una lettera in Comune con la richiesta di un incontro, per spiegare il loro punto di vista e per chiedere certezze sul futuro.

Per quanti ai campo da padel, seuqestrati nei giorni scorsi con un provvedimento del tribunale, la società ha presentato istanza di dissequestro. E Polonia ha ribadito di voler provvedere alla sanatorie, prendendosi la responsabilità degli abusi.

Rebecca Graziano