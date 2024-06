In 20 milioni alla diretta Tv per Puccini. “Concerto in mondovisione visto in cinque continenti“

Lucca, 30 giugno 2024 – “Mister Hoffman, lei ama Puccini?“. “Ma certo, bisogna amare Puccini...!“. Un sorriso compiaciuto e l’attore americano premio Oscar prende posto per godersi il concerto pucciniano diretto dal Maestro Riccardo Muti nella magica atmosfera delle Mura. Accanto a lui la moglie Lisa Gottsegen, il regista Peter Greenaway con la moglie Saskia Boddeke e l’attrice Sofia Boutella, nonché i produttori del film “Lucca Mortis - Tower Stories“. Per una volta tutti quanti solo spettatori. E anche ben partecipi, con applausi a scena aperta per direttore, orchestra e voci, e lo sguardo incollato al palco.

Basterebbe questo siparietto hollywoodiano per inquadrare la portata dell’evento pucciniano di venerdì sera ospitato sul palco del Lucca Summer Festival. E poi arrivano anche i numeri. "Il concerto di Lucca che Riccardo Muti ha dedicato a Giacomo Puccini, nell’anno delle celebrazioni per il centenario – dichiara il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi – è stato seguito nel mondo in oltre 140 Paesi di 5 continenti, con un pubblico stimato intorno ai 20 milioni di persone (su un potenziale di 250 milioni). Solo in Italia l’evento è stato visto da più di 700.000 spettatori per uno share del 5% su RAI3. Grazie a Riccardo Muti abbiamo realizzato un evento che ha saputo raccontare, in modo rispettoso, la genialità artistica di Giacomo Puccini e il patrimonio di musiche immortali da lui lasciato. A Lucca abbiamo vissuto una serata d’incanto, fatta della grandezza dell’Orchestra Cherubini, magistralmente diretta da Muti, e dall’entusiasmo del pubblico presente alle Mura Storiche. Mi ha inorgoglito vedere Dustin Hoffman applaudire a scena aperta i meravigliosi artisti sul palco. Un segnale che conferma la forte internazionalità di questa arte. È un altro passo importante del cammino intrapreso dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di rafforzare sempre più il ruolo e la divulgazione dell’Opera, e in generale della grande musica italiana, nel mondo".

"Sono molto orgoglioso é il commento del presidente del comutato, Alberto Veronesi – dell’esito del Concerto in mondovisione sostenuto e organizzato dal Comitato Puccini presso la Presidenza del Consiglio, “Puccini secondo Muti”. Intendo ringraziare innanzitutto il Maestro Riccardo Muti stesso, l’Orchestra Cherubini e gli straordinari artisti lirici protagonisti, che ci hanno offerto una lettura inedita e appassionante dei principali brani pucciniani, il determinante ed entusiastico contributo organizzativo del Ministero della Cultura attraverso il lavoro tenace del Sottosegretario Gianmarco Mazzi, l’attenta presenza del Ministro Gennaro Sangiuliano e il lavoro organizzativo del Comune di Lucca nella persona del sindaco Mario Pardini e del Teatro del Giglio, nonché la grande capacità logistica del Summer Festival di D’Alessandro e Galli".

«Dopo le testimonianze artistiche su Puccini dei Wiener Philharmoniker, della Filarmonica della Scala, di Zubin Mehta, della Accademia della Scala e della Budapest Festival orchestra – conclude Veronesi – il Comitato ha toccato ieri l’apice della sua attività con un concerto seguito da 20 milioni di persone nel mondo. Possiamo adesso guardare con grande fiducia ai futuri eventi, con grandi lavori di ripristino dei luoghi pucciniani, grandi mostre, un grande Festival Pucciniano alle porte e la futura presenza di Daniele Gatti con la Staatskapelle Dresden, della Orchestra della Radio di Berlino diretta Vladimir Jurowsky, e la Philharmonia di Londra diretta da Esa Pekka Salonen".