Lucca, Progetto Arena Estiva nel Cassetto da Anni, Sesti lo Rivoluziona

Un progetto da anni ancora nel cassetto. E’ quello dell’arena all’aperto di piazzale San Donato, un teatro estivo in pieno centro storico, proposto da Alessandro Sesti, che torna suggerire l’idea all’amministrazione comunale.

"L’arena “fenice”... (che risorge ogni volta dalle sue ceneri). In molti, della mia età – sottolinea Sandro Sesti – ricorderanno il grande Nino Manfredi e la sua battuta : “Fusse che fusse la vorta bbona... “. Battuta che ormai da diversi anni ci torna alla mente ogni volta che si parla della congenita carenza di spazi teatrali nella città di Lucca e sugli immediati propositi degli amministratori di turno, di realizzare quando un auditorium, quando una arena estiva in grado di accogliere in maniera degna le opere di Puccini e, in generale, eventi che richiamino più di seicento persone. Tale infatti è, più o meno, la capienza dell’unico teatro cittadino, il Giglio".

"L’ultimo grido di allarme – sottolinea Sesti – è del Maestro Veronesi che non sa dove portare gli allestimenti del centenario pucciniano del ’24, essendo il Teatro del Giglio ottimo per la prosa ma insufficiente per la lirica dei grandi allestimenti e anche per concerti con una completa orchestra sinfonica. Al M° Veronesi mi permetto, rispettosamente, di dare un suggerimento: aiutare l’attuale amministrazione Pardini a realizzare il progetto giacente da anni, che prevede l’allestimento di un’arena spettacoli al piazzale San Donato dotato di grande palcoscenico e di una capienza modulabile da 1000 a oltre 12.000 posti. Da giugno a settembre a disposizione della città. Un investimento non effimero ma strutturale che doterebbe anche Lucca di uno spazio estivo come ormai hanno tutte le piccole e grandi città italiane. Un progetto apprezzato, non solo dall’attuale sindaco, ma anche dalla Soprintendenza alle belle arti".