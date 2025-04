Lucca ospita Paper Week

Lucca ospiterà dal 7 al 13 aprile la manifestazione “Paper Week 2025” - come Capitale del riciclo della carta e del cartone - organizzata da Comieco. La manifestazione è voluta dal Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, e ha visto la collaborazione del Comune di Lucca, Sistema Ambiente, il contributo fondamentale del Gruppo Lucart Spa, oltre alla Federazione Carta e Grafica e Unirima e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Anci, Utilitalia e Rai Toscana. Il dato fondamentale sul riciclo pari al 92,3% pone l’Italia prima in Europa. Afferma il presidente Comieco Amelio Cecchini: "Siamo felici di essere a Lucca, città simbolo per il nostro comparto, un’occasione unica per accendere i riflettori sulla filiera del riciclo di carta e cartone, che da 40 rappresenta un esempio di economia circolare". Il sindaco Mario Pardini e l’assessore Cristina Consani (nella foto) hanno parlato di Lucca quale "capitale del riciclo della carta, al centro dell’attenzione e dei riflettori nazionali che puntano sulla tecnologia, all’innovazione e sulle le buone pratiche per migliorare l’impatto delle attività umane sul nostro pianeta".

M. G.