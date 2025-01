“Lucca Olive Oil you“. Capitale dell’extravergine ospite lo chef Giorgione

L’obiettivo è ambizioso e condiviso: fare di Lucca la capitale internazionale dell’olio. Edizione zero del progetto è “Lucca Olive Oil You“ battezzata dal presidente dell’Accademia Maestrod’olio Fausto Borella, che si terrà al Real Collegio il primo (a partire dalle 15) e due febbraio. Super ospite sarà l’acclamato chef Giorgione, Giorgio Barchesi, che non a caso gestisce “Alla Via di Mezzo“ (dove è bene prenotarsi mesi prima) che è un antico frantonio, in provincia di Perugia: il suo showcooking è atteso per domenica 2 febbraio alle 18 (prenotazioni sul sito di Lucca Olive Oil You“).

A presentare il festival ieri a Palazzo Orsetti, insieme a Borella, il sindaco Mario Pardini, gli assessori Remo Santini e Paola Granucci, in rappresentanza di Shaner Hotel Group, in collegamento dagli Stati Uniti il presidente Plato Ghinos, e Marialina Marcucci. Prestigiosi partner di questo primo festival internazionale dedicato all’olio extravergine, il Grand Universe Lucca & Residences (Marriott Bonvoy), Shaner Hotel Group e la Penn State University School of Hospitality Management. Lucca Olive Oil You occuperà festosamente per due giorni il Real Collegio, con ingresso gratuito (a pagamento solo le degustazioni).

Saranno presenti oltre 30 tra i migliori produttori nazionali presenteranno le loro nuove produzioni, dando ai visitatori l’opportunità di acquistare oli di altissima qualità. Il festival offrirà un’esperienza immersiva con: conferenze informative sull’olio extravergine, con esperti e professionisti del settore; degustazioni guidate per scoprire le peculiarità delle diverse tipologie italiane; cene gourmet, dove chef, pasticcieri e artigiani del gusto esalteranno l’olio evo come ingrediente d’eccellenza; musica dal vivo, mostre e momenti di networking per valorizzare l’aspetto culturale e conviviale dell’evento. L’amministrazione comunale sottolinea così l’ambizione del progetto: “Lucca Olive Oil You non è solo un festival, ma una sfida culturale ed economica per il nostro territorio – dichiarano gli assessori Santini e Granucci -. L’olio extravergine di oliva rappresenta un prodotto identitario, radicato nella tradizione toscana e lucchese, capace di raccontare al mondo una storia di eccellenza e passione. Con questo evento vogliamo rendere Lucca il punto di riferimento nazionale e internazionale per produttori, appassionati e operatori del settore, valorizzando un’eccellenza che è parte integrante della nostra cultura ed un fattore di grande interesse per turisti e visitatori.”

“L’olio extravergine di oliva – proseguono - non è solo un alimento, ma un simbolo del nostro territorio, della sua autenticità e della sua capacità di innovarsi. Questo festival sarà l’opportunità per promuovere il patrimonio enogastronomico lucchese e creare una rete di scambio culturale e commerciale. Il coinvolgimento del tessuto locale è la dimostrazione di quanto crediamo nel potenziale di questo progetto per sensibilizzare aziende e cittadinanza alla qualità e alla sostenibilità“.

“Questo festival sarà molto di più di una vetrina delle nostre eccellenze – ha sottolineato il sindaco Pardini –. Sarà un’operazione culturale legata a doppio filo con la nostra città, in grado di valorizzare un potenziale importantge delle nostre campagne, dalla nostre tavole e della nostra economia“.

Laura Sartini