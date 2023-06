Lucca, Nuovo Campo di Baskin all'aperto per l'Inclusione

“Un campino all’aperto anche per il baskin a sant’Anna – lo annuncia l’assessore allo sport Fabio Barsanti – su idea di Warriors Lucca basket e baskin, e approfittando della necessità di ripristinare la verniciatura per basket e calcetto al campo di via Matteotti a Sant’Anna è stata realizzata una nuova riqualificazione che unisce lo sport all’aperto alll’inclusione e continua a fare di Lucca una città dal forte impegno per l’attività fisica anche per ragazzi e bambini con disabilità. Un ringraziamento doveroso agli uffici tecnici per la celerità dell’intervento”.