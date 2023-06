LUCCA, Maglia del Summer Festival per sostenere LuccAccoglie

Lo ripetono con l’entusiasmo della prima volta: “Vogliamo il Summer Festival“. Quella pagina social a sostegno dell’evento, fondata dal compianto Giovanni Torre nel 2014, è una bandiera che anche oggi, a un passo dall’avvio della 25esima edizione, svetta altissima.

“Il Summer deve continuare a esistere e deve restare nelle nostra città – sottolinea Silvia Torre, figlia di Giovanni – E questo nonostante i tentativi ripetuti di polemica che leggiamo, semplicemente perchè porta beneficio alla città“.

E così ieri mattina al bar pasticceria Stella sulla via Pisana, Riccardo Pollastrini, Mariolina Torre, con alle spalle tanti amici di Torre tra cui Daniele Barbacci, Paolo Petroni, Stefano Buralli e Claudio Tosi, hanno svelato la maglia del Vogliamo il Summer Fetival edizione 2023.

Creata da Fabio Buda, in stile british, è un omaggio ai Blur, che sul palco lucchese porteranno l’unica data italiana del loro tour. Colori british, lucchesità, e un richiamo alla 25esima edizione: unica. Costa 15 euro e si può acquistare a Personalizzando.com a San Concordio. Un’iniziativa che si tinge anche dei colori della solidarietà: parte dei ricavati sarà infatti devoluta a LuccAccoglie, gruppo di 28 volontari attivi nati per dare una mano alle famiglie siriane fuggite a causa della guerra. “Attraverso i corridoi umanitari è arrivata una famiglia composta da nonna, mamma e bambino, considerata fragile nel campo profughi- ha spiegato in rappresentanza del gruppo Angelo Alberi- . Siamo molto contenti perché siamo riusciti a inserirli“.

“L’idea della maglietta nasce dalla presenza dei Blur, che assieme agli Oasis sono stati i massimi rappresentati del rock britannico degli anni Novanta – così il grafico Fabio Buda – e che quest’anno, in occasione della loro reunion, hanno scelto Lucca per la loro unica data italiana“.

Laura Sartini