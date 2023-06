LUCCA, Lucart punta sull'Economia Circolare e lancia l'innovativo Pallet Noè

È sull’obiettivo dell’economia circolare che il Gruppo Lucart punta molte delle sue risorse. "Il presidio di Lucart lungo tutte le fasi di vita del prodotto, dalle materie prime al fine vita – si legge in una nota del Gruppo – si evidenzia anche nel 56% di materie prime fibrose riciclate utilizzate per la fabbricazione delle carte del Azienda; un risultato in linea con l’obiettivo di arrivare al 2030 con una percentuale del 60% di materie prime fibrose riciclate. In crescita anche la percentuale di rifiuti avviati a recupero (81,2%) rispetto al totale dei rifiuti prodotti". La presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2022 è stata anche l’occasione per ripercorrere le tappe di Lucart nella creazione del segmento delle carte ecologiche per l’igiene.

"Dal lontano 1997 - prosegue la nota - quando l’Azienda fu la prima a lanciare una carta igienica in carta riciclata e rigenerata con imballaggio ecologico in amido di mais e certificata ecolabel, fino ai giorni nostri, con l’evoluzione delle linee EcoNatural e il lancio del pallet Noè, prodotto con il polietilene e l’alluminio recuperati dal riciclo dei cartoni per alimenti tipo Tetra Pak".

Infine, pochi giorni fa è stato inaugurato in provincia di Ferrara il nuovo stabilimento di Newpal, la società creata dall’iniziativa di Lucart e di CPR System per chiudere il ciclo del riciclo dei poliaccoppiati.