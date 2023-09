Lucca, Lavazza lascia il presidio ospedaliero per Ferrara

Luca Lavazza, fino al 31 agosto direttore del presidio ospedaliero di Lucca, da ieri ha assunto il nuovo incarico di direttore della rete ospedaliera di Ferrara. La direzione dell’Asl lo ringrazia per il lavoro svolto, anche come punto di riferimento costante, in ruoli strategici, per affrontare la pandemia da Covid 19, la campagna di vaccinazione e poi la ripresa delle attività di assistenza sanitaria e gli augura le migliori fortune per il suo nuovo importante incarico in Emilia Romagna. Per quanto riguarda la sostituzione è già stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico. Le domande da parte dei professionisti interessati possono essere presentate entro il prossimo 14 settembre.