Lucca: imprenditore interdetto per nove mesi

Lucca, 25 luglio 2023 - Per nove mesi non potrà esercitare il diritto di impresa.

I finanzieri del comando provinciale di Lucca hanno dato esecuzione a una misura cautelare personale dell’interdizione temporanea dall’esercizio di impresa nei confronti di un imprenditore edile della Mediavalle del Serchio. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Lucca.

Gli accertamenti sono stati innescati da alcune anomale operazioni di una società di capitali, relative ai rapporti tra imprese, amministrate da una coppia di coniugi, nel settore della ristrutturazione edile.

Le indagini hanno messo in luce episodi di distrazione patrimoniale, mirati allo “svuotamento” delle casse e dei beni dell’azienda principale, successivamente fallita con un debito nei confronti dei creditori pari ad oltre 100mila euro.

I coniugi, per mascherare un po’ lo stato passivo dell’azienda, avevano perfino provveduti ad occultare o distruggere i libri contabili. Ma non basta. Il legale rappresentante della società colpito dall’interdizione aveva già svariate sentenze passate in giudicato per via di altri reati fallimentari.