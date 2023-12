Lucca, il 1° gennaio torna la marcia della pace

Lucca, 29 dicembre 2023 - Lucca marcia “Insieme per la pace” nel pomeriggio del 1 gennaio. Domenica 31 dicembre invece l’Arcivescovo presiederà il Te Deum alle ore 17 nella Cattedrale di Lucca. Non si tratta di una messa ma di una preghiera di ringraziamento per l’anno che si conclude. Lunedì 1 gennaio, festa della Ss. Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace, monsignor Paolo Giulietti presiederà la messa alle ore 11 nel Duomo di Castelnuovo Garfagnana, alle ore 17 nella cattedrale di Lucca e alle ore 19 nella chiesa di Sant’Antonio a Viareggio. In occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, la chiesa nella città di Lucca, la Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali e la comunità di Sant’Egidio vogliono far giungere il loro sostegno alle parole del Papa e alla sua sollecitudine per la pace nel mondo organizzando la 18esima marcia “Insieme per la pace”. La marcia è una tradizione confermata per la città, come lo è in molte altre zone d’Italia e del mondo, dove cristiani e credenti di tutte le religioni, ma anche uomini e donne di buona volontà, vogliono iniziare l’anno con un passo di pace, convinti che la guerra, la violenza, la divisione tra gli uomini non sono inevitabili. Per la celebrazione della 57esima Giornata Mondiale della Pace, Papa Francesco ha scelto questo tema: “Intelligenza artificiale e Pace”. I notevoli progressi compiuti nel campo dell'intelligenza artificiale hanno un impatto sempre più profondo sull’attività umana, sulla vita personale e sociale, sulla politica e l’economia. Papa Francesco invita a un dialogo aperto sul significato di queste nuove tecnologie dotate di un potenziale dirompente e di effetti ambivalenti. Egli richiama la necessità di vigilare e di operare affinché non attecchisca una logica di violenza e di discriminazione nel produrre e nell’usare tali dispositivi, a spese dei più fragili e degli esclusi: ingiustizia e disuguaglianze alimentano conflitti e antagonismi. Il Santo Padre sottolinea l’urgenza di orientare la concezione e l’utilizzo delle intelligenze artificiali in modo responsabile affinché siano al servizio dell’umanità e della protezione della nostra casa comune, richiedendo di estendere la riflessione etica al campo dell'educazione e del diritto. La tutela della dignità della persona e la garanzia di una fraternità effettivamente aperta all’intera famiglia umana sono condizioni indispensabili perché lo sviluppo tecnologico possa contribuire alla promozione della giustizia e della pace nel mondo. Il ritrovo è in piazza San Frediano, il pomeriggio del 1 gennaio alle ore 15.45 e dopo un breve momento di preghiera, i partecipanti sfileranno per le vie principali della città, fino ad arrivare in Piazza S. Martino dove si concluderà con la benedizione dell’Arcivescovo. Sfileranno in preghiera insieme all’Arcivescovo Paolo Giulietti, religiosi e religiose anche di altre confessioni, le autorità cittadine, i gruppi, movimenti e associazioni della Consulta delle aggregazioni laicali, i giovani della nostra Arcidiocesi, famiglie delle comunità parrocchiali, i rappresentanti delle associazioni di volontariato e tutti gli uomini di buona volontà che credono all’annuncio e alla testimonianza della pace. Chi vuole poi potrà partecipare alla messa delle ore 17 in cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo, al termine della quale sarà distribuito alle autorità e a tutti i presenti il libretto, curato dalla Commissione Giustizia e Pace, con il messaggio di Papa Francesco: “Intelligenza artificiale e Pace”. Il libretto è già a disposizione di tutti su: https://www.diocesilucca.it/blog/1-gennaio-2024-insieme-per-la-pace/ e sarà distribuito anche in altre messe del 1 gennaio in tutta la diocesi.

